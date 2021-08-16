شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا لسن 70 عاما فأكثر منزليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، عن توفير خدمة إعطاء لقاح كورونا للفئة العمرية، 70 عامًا فأكثر، في منازلهم، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة كبار السن المؤهلين للتطعيم ووقايتهم من مضاعفات عدوى كورونا، وتجنيبهم مشقة الذهاب إلى مراكز اللقاح للحصول على التطعيم. وأوضحت الوزارة أن هذه الخدمة ستُقدَّم عبر طواقم طبية مؤهلة، وبما يضمن توفير الرعاية الصحية لهذه الفئة أثناء وجودهم في المحيط الأسري، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية، ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط https://www.moh.gov.sa/eServices/Pages/COVID-19-Vaccination-at-Home.aspx?autologin=1 وكانت الصحة منذ أن بدأت الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا قد استهدفت فئة كبار السن ضمن الفئات ذات الأولوية بالتطعيم، كما أطلقت خدمة «أولوية» التي يُتَاحُ من خلالها التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد- 19) لمن تزيد أعمارهم على 75 سنة فأكثر لجميع المواطنين والمقيمين بدون تسجيل أو موعد أو انتظار، وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب مركز لقاح بمناطق المملكة كافة.