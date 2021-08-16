شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات علاجية لـ 3700 مستفيد بالخوخة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3.782 مستفيدا، وذلك خلال الفترة من 29 يوليو إلى 4 أغسطس 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 1.716 فردا، وقسم الطوارئ 518 مراجعا، كما قدمت العيادة الوبائية خدماتها لـ 430 مستفيدا، وعيادة التغذية العلاجية 89 فردا، وعيادة التحصين 17 مستفيدا، فيما راجع عيادة الصحة الإنجابية 337 مستفيدا، وقسم علاج الإصابات 191 شخصا، والإحالة الطبية 4 مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف 243 فردا، وعيادة الأطفال 237 فردا.

فيما أجري الفحص المخبري لـ 2.740 مريضا، وصُرفت الأدوية لـ 2.609 مراجعين، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.312 شخصا، وقسم التنويم حالتان اثنتان، وقسم نقل الدم 17 حالة، وقسم التوليد 28 مستفيدا.