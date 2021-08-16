شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تعريفية بخدمات النقل المدرسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي العتيبي، أمس، بمقر مبنى تعليم المنطقة الرئيسي بالدمام، الحملة التعريفية لخدمة أسطول النقل المدرسي «سجلهم لنوصلهم» استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بحضور مديرها الإقليمي بالمنطقة مبارك القحطاني.

ودعا المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة سعيد الباحص، أولياء الأمور الراغبين بتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل المدرسي بالدخول على حساباتهم في نظام نور وتقديم طلب الخدمة، لافتا إلى توفير أدوات الأمن والسلامة داخل حافلات النقل التعليمي التي تتضمن حساسات أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك حتى يتم تشييك الحافلة والتأكد من خلوها من الطلاب.

وأضاف إنه جرى توفير مقاعد منفصلة لكل طالب مع حزام الأمان، وتزويدها بذراع السلامة أمام الحافلة، وكذلك تزويد كل حافلة بحقائب الإسعافات الأولية، وطفايات حريق، ووجود علامة قف في جانب الحافلة، وتزويد الحافلات بنظام الإطفاء الآلي، وبنظام التتبع GPS إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.

يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالشرقية خصصت 6 حافلات تجوب مدن ومحافظات المنطقة تحمل ملصقات تعريفية بكيفية آلية تسجيل الطلبة، إضافة لشروعهم للمشاركة في عدد من المجمعات التجارية بالمنطقة وفتح باب التسجيل اعتبارا من الأربعاء القادم وعلى مدى ثلاثة أيام.