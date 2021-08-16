شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت فنية قريبة للجمهور الخليجي على الشاشة الفضية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتشوق الجمهور الخليجي والعربي لمشاهدة نجوم الفن في الأعمال الدرامية الجديدة التي يتم تصويرها حاليا، والأعمال الأخرى التي انتهت من التصوير وجاهزة للعرض على الشاشة الفضية الأيام المقبلة، خاصة النجوم الذين يتمتعون بنسب مشاهدة عالية، أمثال إلهام الفضالة وهدى حسين وفاطمة الحوسني وهنادي الكندري وغيرهم من النجوم.

واقترب مسلسل «كف ودفوف» للفنانة هدى حسين من العرض على الشاشة الفضية، إذ انتهى طاقم العمل من التصوير، والمسلسل يتكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه قريبا، ويجمع العمل نخبة من نجوم الخليج، أبرزهم: هدى حسين، روان مهدي، أحمد شعيب، لولوة الملا، إبراهيم الحساوي، خالد البريكي، شيماء علي، ومنيرة محمد، فهد البناي وغيرهم، وتدور أحداثه حول فرقتين شعبيتين، الأولى نسائية تقودها «سليمة» التي تلعب دورها هدى حسين، والثانية تجمع الرجال، ونشهد الصراعات القائمة بين الفرقتين والعلاقات بين أفرادهما، كما يسلط الضوء على العديد من القضايا الجريئة وغير المطروحة من قبل.

كما شوقت الفنانة العراقية نور جمهورها إلى أحدث أعمالها، وهو المسلسل الكويتي «جوهرة»، الذي تجسد فيه الشخصية الرئيسية، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، ونشرت نور عبر «ستوري» صفحتها الرسمية على موقع «إنستجرام»، مجموعة من الصور التي تجمعها مع بعض المشاركين في العمل، وظهرت في إحداها مع المخرج والفنان الكويتي عيسى ذياب، ومدير التصوير عمر الدليمي، من داخل أحد المتاجر.

المسلسل بطولة نور، وروان العلي، وكفاح الرجيب، وعلي الحسيني، ومشاري محمد المجيبل، وهو من إنتاج الفنانة سعاد عبدالله، وإخراج عيسى ذياب، وتأليف علياء الكاظمي، ومن المقرر عرض المسلسل الجديد خلال العام الجاري.

كما أعلنت الفنانة الإماراتية فاطمة الحوسني انضمامها إلى فريق مسلسل «جنية»، وكتبت بعد نشر الصورة: «إنتاج المجموعة الفنية باسم عبدالأمير مع نخبة نجوم الكويت»، والمسلسل تأليف الكاتب علي الدوحان، وإخراج حسين شوكت، وسيشارك فيه نخبة من الفنانين، من أبرزهم: ليالي دهراب، طلال باسم، خالد العجيرب، أحمد النجار، غدير السبتي، ومن المقرر أن تبدأ الحوسني تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة القادمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتدور كاميرا المخرج خالد جمال حاليا لتصوير مشاهد أحدث أعماله الدرامية؛ مسلسل «حبي الباهر»، للكاتبة علياء الكاظمي التي تحظى أعمالها بنسب مشاهدة عالية، العمل دراما اجتماعية تسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تهم أفراد المجتمع، والمسلسل إخراج خالد جمال، وسيعرض في شهر رمضان 2022.

وأعرب الكاتب عبدالله الرومي عن سعادته بالبدء في تصوير مسلسله «بين يديك»، والذي اعتبره التجربة الأولى من نوعها التي تتناول هذا النوع من الأعمال والخطوط الدامية التي تدور أحداثها في إطار من الدراما الاجتماعية الرومانسية، والمسلسل بطولة فرح الهادي، عقيل الرئيسي، طيف، حسين المنصور، رونق، وتأليف عبدالله الرومي وإخراج صمود الكندري.

وأعلنت الفنانة الكويتية فرح الهادي مشاركتها في المسلسل على أن يشاركها فيه زوجها الفنان عقيل الرئيسي، ونشرت صورة جمعت فريق عمل المسلسل عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وأكدت أن العمل سيتم عرضه قريبا، دون الكشف عما إذا كان العرض تلفزيونيا وخارج دراما رمضان، أم حلقات عشارية يتم عرضها على منصة إلكترونية.

وأعلنت الفنانة هنادي الكندري تحضيرها لعمل درامي جديد يحمل اسم «مفتاح صول»، سيناريو وحوار الكاتبة سحاب، وإخراج محمد كاظم، ويشاركها العمل نخبة من نجوم الدراما، من أبرزهم: زهرة عرفات وشهاب جوهر وعبدالله التركماني ومحمد الحداد وغادة الزدجالي ورندا حجاج، وآخرون، ويأتي اسم المسلسل نسبة إلى مفتاح صول بالسلم الموسيقي، الذي لا يكتمل دونه، وهو عمل يتمحور حول علاقات إنسانية لا نستطيع الحياة دونها، في ثوب كوميدي.

وبدأت الفنانة إلهام الفضالة تصوير أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل «من بعدي الطوفان»، وأكد ضاري عبدالرضا أحد أبطال المسلسل، أن العمل لا ينتمي إلى الدراما الكوميدية، وأشار النجم الكويتي إلى أن العمل الجديد يعد تجربة مختلفة وجديدة من ناحية العرض الدرامي، موضحا أنه يجمع العديد من أبطال مسلسل «أمينة حاف».

وقال إن المسلسل من الأعمال الدرامية المختلفة في قصتها، وهو عمل بعيد عن الكوميديا ويتكون من 30 حلقة، وسوف يعرض قريبا على إحدى الفضائيات، كما أن المسلسل لا يعد الجزء الثاني من مسلسل «أمينة حاف»، لكن العديد من الأبطال المشاركين في المسلسل الأخير هم أيضا أبطال مسلسل «من بعدي الطوفان».