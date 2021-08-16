شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. رفع 18 ألف م3 مخلفات وإصلاح 1592 عمود إنارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، أن الأمانة أصلحت 5956 مترا مربعا من حفر الشوارع، و10958 مترا طوليا من أرصفة الطرقات، و1592 عمود إنارة، وأزالت 1335 حاجزا خرسانيا، و177 مركبة تالفة ومهملة، و18669 مترا مكعبا مخلفات إنشائية، و795 مترا مربعا من الكتابات المشوهة على الحوائط، إضافة إلى معالجة وضع 1003 حاويات نظافة.

وأكد خلال الاجتماع المنعقد مؤخرا، بحضور ممثلي القطاعات الخدمية ذات العلاقة، لبحث أوجه التعاون المشترك في معالجة التشوهات البصرية، ومناقشة تنسيق الجهود التكاملية لدعم هذا المسار، أن إدارة تحسين المشهد الحضري وغرفة عمليات معالجة التشوه البصري بوكالة الخدمات تواصل جهودها في تنفيذ خطط معالجة وإزالة عناصر التشويه البصري، وتعزيز مساعي تحسين المشهد الحضري، تحقيقا لمستهدفات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برنامج جودة الحياة، وكون ذلك يأتي ضمن أولويات منظومة العمل البلدي، كما يسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

ولفت م. الملا إلى أن من بين عناصر التشويه البصري والتي يتم تركيز الجهود لمعالجتها وإزالتها «رفع مخلفات الإنشاء والهدم ونواتج الحفر، وصيانة حفر الطرقات، وتشذيب وتنسيق وزراعة الأشجار وشتلات الزهور، وإزالة مظلات المركبات العشوائية، ورفع المركبات التالفة والمهملة، ومعالجة وضع الباعة الجائلين، وصيانة وإعادة تأهيل أعمدة الإنارة، ومعالجة وضع حاويات وصناديق النفايات، وإعادة تأهيل الحدائق والساحات البلدية، وصيانة اللوحات الإرشادية، وإزالة الكتابات المشوهه للمظهر العام، وصيانة وإعادة تأهيل أرصفة الشوارع، وإزالة اللوحات الإعلانية المخالفة».