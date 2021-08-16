شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف زيارة تكشف 62 مخالفة «صحية» في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حررت أمانة المنطقة الشرقية 62 مخالفة، وعالجت 110 بلاغات، في 8857 زيارة نفذتها الأمانة، و179 زيارة مشتركة مع القطاعات الرقابية، وذلك ضمن جهودها للإجراءات الاحترازية، والأعمال الرقابية الميدانية للجنة التنفيذية، بالشراكة مع القطاعات المعنية، والمتطوعين والمتطوعات، على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع كافة، خلال الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن عدد المتطوعين المشاركين في الزيارات، بلغ 454 متطوعا ومتطوعة.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية للتثبت من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ورفع وتعزيز الجانبين التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة «ممتثل» بجميع مدن ومحافظات المنطقة، داعية إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، داعية للإبلاغ عن أي مخالفات يتم بها تجاوز الإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات «940»؛ لمعالجتها.