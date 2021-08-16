- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
سجّلت البحرين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتماثل 123 حالة للشفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 268422، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 268422، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1384.
وسجلت الجزائر 603 إصابات جديدة و 28 حالة وفاة، وتماثل 643 مريضًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 187.258، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 126.026 ، والعدد الإجمالي للوفيات 4.794.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة في موريتانيا 237 إصابة جديدة وسبع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 30121، فيما بلغ إجمالي الوفيات 640.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 01:23 AM
موريتانيا سجلت 237 إصابة جديدة و7 وفيات بسبب الفيروسكورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين
سجّلت البحرين 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتماثل 123 حالة للشفاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة البحرينية في بيان أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 268422، ووصل إجمالي حالات الشفاء إلى 268422، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1384.
وسجلت الجزائر 603 إصابات جديدة و 28 حالة وفاة، وتماثل 643 مريضًا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث أشارت وزارة الصحة الجزائرية، إلى أنه بذلك يبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 187.258، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 126.026 ، والعدد الإجمالي للوفيات 4.794.
وبلغ عدد الإصابات الجديدة في موريتانيا 237 إصابة جديدة وسبع وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث ذكرت وزارة الصحة الموريتانية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 30121، فيما بلغ إجمالي الوفيات 640.
، كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.