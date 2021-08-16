شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. وصول أولى طلائع معتمري الخارج إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وصلت اليوم الأحد، أولى طلائع معتمري الخارج إلى المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك مع انطلاق موسم عمرة 1443 هـ،.

ونشرت وزارة الحج والعمرة صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " وثقت لحظة وصول ضيوف الرحمن.

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.