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بالصور.. وصول أولى طلائع معتمري الخارج إلى المملكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وصلت اليوم الأحد، أولى طلائع معتمري الخارج إلى المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك مع انطلاق موسم عمرة 1443 هـ،.

ونشرت وزارة الحج والعمرة صور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " وثقت لحظة وصول ضيوف الرحمن.

وجاء ذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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