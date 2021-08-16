شكرا لمتابعة خبر عن عقوبات رادعة تنتظر المؤسسات التي تضع الملصقات العشوائية على واجهات المباني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف قانوني عن عقوبة وضع المؤسسات الملصقات العشوائية في الشوارع وتشويه المنظر العام واخفاء جهود التطوير.

وقال القانوني نبيل قملو، أنه يحق للجهات المختصة إحالة المخالفين للنيابة العامة ومخالفتهم وفقا لنظام الذوق العام بموجب المادة الخامسة، والتي تمنع الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية. فيما تنص المادة الثامنة بتوقيع غرامة مالية على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في اللائحة بما لا يتجاوز 5 آلاف ريال، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال «سنة» من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى، بحسب اليوم.

وتابع : "تشويه المنظر العام يمثل اعتداء مجرما على المظهر الجمالي للمدينة، مشيرا إلى أن الغريب في الأمر أنه لا يرى أي رادع يلزم هؤلاء الذي يتعمدون الإساءة بتشويه المنظر العام ونشر إعلاناتهم، على الرغم من أن «المعلنين»، بكل ثقة يتركون أرقام هواتفهم وأحيانا عناوينهم، من دون أن يخافوا سوء العاقبة، والمساءلة".

ومن جانبه أوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان الزايدي، إن وضع الملصقات والإعلانات العشوائية على اللوحات الإرشادية المرورية أو أسماء الشوارع وأعمدة الإنارة، يمثل خطورة كبيرة على مستخدمي الطرق، نظرا لما تسببه هذه الملصقات من طمس وإخفاء المعلومات الموجودة على اللوحات الإرشادية، إضافة إلى كونها تشوه المظهر العام للمدينة.

وأكد أن الإجراءات النظامية ستتخذ للحد من تلك المخالفات والحفاظ على المظهر العام للمدينة من التلوث البصري والإعلانات التجارية المخالفة، من خلال حصر أسماء المؤسسات المخالفة كافة، لتطبيق الغرامات عليها، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مهيبا بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر القنوات التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة «940».