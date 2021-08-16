شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تبتكر كرة طائرة تعمل بالذكاء الاصطناعي للتخلص من المركّبات الكيميائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ابتكرت الفتاة الشابة هديل السعدون، كرة طائرة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتتخلص من المركّبات الكيميائية الضارة وتحويلها لعناصر صديقة للبيئة.

وأوضحت هديل السعدون، أن الجهاز ينقي الهواء من المركبات الكيميائية المسببة للمطر الحمضي التي يعاني منها العالم منذ سنوات وتسبب أضرار كبيرة على البيئة؛ حيث يمنع من هذه المشكلة من الحدوث مما يوفر مبالغ مادية كبيرة، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأشارت إلى أن يتميز الاختراع بتطبيقه لتقنية حديثة مبتكرة مثل تقنية الذكاء الاصطناعي والتي تواكب العصر الحديث، كما يتميز بتحقيقه هدف رئيسي من أهداف المملكة 2030 وهو تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وسلامة البيئة؛ حيث يحول العلاقة بين زيادة عدد المصانع والتلوث البيئي إلى علاقة عكسية وليست طردية.

وقالت "السعدون" أنه يستخدم الاختراع في جميع الأماكن التي تنتج هذه المركبات الكيميائية مثل محطات توليد الطاقة والمصانع والشوارع العامة لوجود السيارات والأماكن التي يتم فيها حرق الوقود الأحفوري، لافتة إلى أن الاختراع قادر على تحويل المركبات الكيميائية الموجودة في دخان المصانع إلى عناصر نافعة للبيئة.