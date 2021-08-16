شكرا لمتابعة خبر عن آل الشيخ: سنبهر العالم بموسم الرياض 2021 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أمس السبت، عن مفاجآت سارة في موسم الرياض المقبل 2021.
وقال آل الشيخ: "بتخطيط ودعم سمو سيدي حفظه الله، وبالتعاون مع عدة جهات مشكورة، قريباً سنبهر العالم بأيادي سعودية"، مضيفا: "2019 كان تخيل، 2021 تخيل أكثر".
وتفاعلت الفنانة السورية أصالة مع تغريدة آل الشيخ بقولها: "كلّ التّوفيق لمنّ يسعى ويعمل ويطوّر وبكلّ المجالات يرتقي، دائماً في المقدّمة هكذا اعتدنا أنّ يكون وطن الرّوح السعودية".