البساط الأخضر

غيبت الأمطار موسم الغبرة، وكست الخضرة وانتشرت الغابات على ضفاف وادي جازان، وتحولت المرتفعات الجبلية إلى حدائق معلقة. وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أغلقت الأسبوع المنصرم بوّابات سدّ وادي جازان، بعد أن جرى تخفيض مخزون المياه بالسدّ نتيجة الحالة المطرية «تروية»، والتي نتج عنها ورود كمية من السيول لحوض السدّ قدّرت بـ (15.076.500م3 )، وجرى الاستفادة من المياه المنصرفة والبالغة (9.101.300 متر مكعب) لري الأراضي الزراعية بالمنطقة الأولى عبر شبكة قنوات الري «خريم، والجارة» بمساحة تقدر بـ(634 هكتارًا )، وكذلك تغذية الآبار على مجرى الوادي.



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