عاجل | عسير تفوق الرياض وجدة في الأغذية الفاسدة

بلغ إجمالي العينات المختبرة في أمانات وبلديات المملكة 90.532 عينة، منها 83.802 عينة صالحة بنسبة 93%، و6730 عينة غير صالحة بنسبة 7%.

وكشفت إحصائية لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2020، إجمالي عدد العينات التي تم تحليلها في المختبر المركزي بالوزارة، والتي بلغت 2098 عينة، منها 1908 عينة صالحة بنسبة 90%، و190 عينة غير صالحة بنسبة 9.10%.

عسير تتصدر

وتصدرت منطقة عسير نسبة العينات غير الصالحة بـ 18%، حيث بلغ عدد العينات غير الصالحة 1206، فيما بلغت عدد العينات المختبرة 6825، منها 5619 عينات صالحة، وحلت جدة ثانيا بــ15% عينات غير صالحة بـ 1136 عينة، وعدد العينات المختبرة 7922 عينة، منها 6759 عينة صالحة، والرياض ثالثا بــ10%، بـ 624 عينة غير صالحة، وبلغ عدد العينات المختبرة 6448، منها 5824 عينة صالحة، وتساوت 3 أمانات ممثلة في الشرقية، والقصيم، وتبوك في نسبة العينات غير الصالحة، والتي بلغت 8%، وبلغت عدد العينات المختبرة في الشرقية 732، منها 674 صالحة، و58 غير صالحة، وبلغت العينات المختبرة في القصيم 15288 عينة، منها 14006 صالحة، و1282 غير صالحة، وبلغت العينات المختبرة في تبوك 4086 عينة، منها 3777 صالحة، و309 غير صالحة.

6 مختبرات

وبينت إحصائية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن إجمالي العينات المختبرة في مختبر كيمياء الأغذية 114 عينة، منها 98 عينة صالحة بنسبة 68%، وغير الصالحة 16 بنسبة 14%، وبلغت العينات المختبرة في مختبر ميكروبولوجي الأغذية 130 عينة، منها 108 صالحة بنسبة 83%، و22 غير صالحة بنسبة 16.9%، وبلغت العينات المختبرة في كيمياء المياه 273 عينة، منها 228 صالحة بنسبة 83.5%، و45 غير صالحة بنسبة 16.5%، وبلغت العينات المختبرة في ميكروبولوجي المياه 205 عينة، منها 167 صالحة بنسبة 81.5%، وغير الصالحة 38 بنسبة 18.5%، وبلغت عدد العينات المختبرة في متبقيات المبيدات 483 عينة، منها 414 صالحة، بنسبة 85.7%، وغير الصالحة 69 بنسبة 14.3%، وبلغ عدد العينات المختبرة في المعادن الثقيلة 893، حازت كلها على عينات صالحة بنسبة 100%.

العينات

2098 حللت مختبريا في المختبر المركزي

1908 صالحة بنسبة 90%

190 غير صالحة بنسبة 9.10%

90.532 حللت مختبريا

83.802 صالحة بنسبة 93%

6730 غير صالحة بنسبة 7%

3 أمانات تساوت في نسبة العينات غير الصالحة

100 % نسبة العينات المختبرة صالحة في المعادن الثقيلة

أكثر الأمانات عينات غير صالحة

عسير: 18%

جدة «منطقة مكة المكرمة»: 15%

الرياض: 10%

الشرقية والقصيم وتبوك: 8%