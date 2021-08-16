سما أبها تحتضن عالم المغامرات والطيور النادرة

انطلقت فعالية سما أبها ضمن أنشطة برنامج صيف السعودية الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة تحت شعار «صيفنا على جوك»، والذي يستمر حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

سوق ثقافي

وتقام الفعالية في حديقة سما أبها، التي تتربع على منطقة جبلية بمساحة 144 ألف متر مربع، وسط مسطحات خضراء وحدائق وممرات ومرافق وخدمات متكاملة، وتحتضن منطقة عالم المغامرات في أجواء شيقة تستمتع فيها العائلة بالمنطقة التفاعلية والكرنفال والسوق الثقافي الشعبي، مع جلسات جبلية وإضاءات تزين المكان، بالإضافة لعربات الطعام والفعاليات والأنشطة المتنوعة، كما تضم الفعالية عالم ريو للطيور النادرة والحيوانات الأليفة بمناظره الخلابة، ومناطق الجلوس وسط الحدائق وحول البحيرة لمشاهدة الطيور والحيوانات البرية والبحرية الأليفة.

تجربة سياحية

وكانت الهيئة السعودية للسياحة أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، في 11 وجهة، تقدم ما يزيد عن 500 باقة وتجربة سياحية، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل 30 فعالية نوعية في 6 مدن حول المملكة، تضم أكثر من 300 عرض ونشاط شيق ومتنوع.