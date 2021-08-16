1.2 مليون طالب أجنبي في المدارس السعودية

قدرت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج» عدد الطلاب غير السعوديين الذين يدرسون في المدارس السعودية خلال السنوات الماضية بنحو مليون و200 ألف طالب، موزعين على مدارس التعليم سواء أكانت حكومية أو أهلية أو أجنبية.

وبحسب المصادر لم يتضح حتى الآن عدد أبناء المقيمين بصورة غير نظامية الذين التحقوا بالدراسة في المدارس السعودية، بعد صدور توجيهات عليا بتمكين أبناء المقيمين بصورة غير نظامية من الدراسة في التعليم العام في المملكة.

وتتيح وزارة التعليم 4 خيارات لقبول الطلاب في المدراس السعودية وهي: «قبول الطلاب من خارج المملكة، والقبول في المدارس الحكومية والأهلية، وقبول غير السعوديين عن طريق الانتساب، والمنح الدراسية في الجامعات الحكومية».

طلب منحة

وطورت وزارة التعليم مؤخرا خدمة طلب منحة دراسية حكومية لغير السعوديين، وهي خدمة مخصصة للطلاب غير السعوديين المقيمين في المملكة، تتيح لهم التقدم للحصول على منح دراسية حكومية، ويأتي ذلك حرصًا من المملكة العربية السعودية على أهمية التعليم وتوسيع المدارك الفكرية.

ضوابط القبول

ويقبل أبناء غير السعوديين وفق النسبة الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 65 في 3/5/1409 المحددة بـ 15 % للمراحل الثلاث. ويُعمل بها على مستوى المنطقة أو المحافظة على ألا يترتب على ذلك زيادة عدد المعلمين أو الفصول، ولا يترتب عليه استئجار مبانٍ إضافية، ويستثنى من النسبة أبناء السعوديات من آباء غير سعوديين، وأبناء مواطني مجلس التعاون الخليجي وأبناء القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات ومن في حكمهم، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين الذين يحملون البطاقة الدبلوماسية. وإذا توفرت شواغر بالمدرسة بعد الانتهاء من تسجيل الطلاب السعوديين، ومن يعامل معاملة السعوديين، فتتم مفاضلة غير السعوديين ممن لديهم إقامة نظامية سارية المفعول على المقاعد الشاغرة، أما الصفوف الأول من المرحلتين المتوسطة والثانوية فيكون القبول مع بدابة اختبار الدور الثاني بعد الانتهاء من ترحيل الطلاب السعوديين الناجحين في الدور الأول، وحجز مقاعد للمكملين منهم.​

كيف تتم مفاضلة غير السعوديين على المقاعد الشاغرة

أبناء المتعاقدين مع القطاع الحكومي المقيمون بالمملكة المسجلون في العام الدراسي السابق بالمدارس الحكومية، والأفضلية للمولودين بالمملكة

الطلاب المستجدون من أبناء المتعاقدين مع القطاع الحكومي المحولين من المدارس الأهلية في حالة وجود مقاعد شاغرة وفق النسبة المحددة، يتم تسجيل أبناء المتعاقدين مع القطاع الخاص وتُطبق عليهم الأولويات المطبقة على أبناء المتعاقدين مع القطاع الحكومي تطبق شروط القبول والمعادلات على الطالب، وعليه أن يقدم وثائقه الدراسية الأ​صلية المطلوبة التي حصل عليها من الخارج لتتم معادلتها وقبوله في الصف المناسب

أعداد الطلاب والطالبات (سعوديون وغير سعوديين)

الإجمالي الكلي 6187776

3217487

2970289

أهلي 721843

327879

393964

تعليم حكومي 5119953

2692024

2427911

تعليم أجنبي 345998

197584

148414