السعودية | “النيابة العامة”: يحق للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع لأقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أوضحت النيابة العامة أن للشهادة حجية متعددة ويحق للخصوم إبداء ملحوظاتهم في هذا الجانب بعد أدائها أمام عضو النيابة المختص.

وقالت النيابة إنه يحق للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها.

ولفتت إلى أن المحقق له أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.