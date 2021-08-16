، هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًّا بين أفضل الوجهات المفضلة للمهاجرين، وفقًا لبيانات معهد سياسات الهجرة الأمريكي.
وتشير البيانات التي جمعها المعهد الأمريكي منذ عام 1960 حتى 2020 إلى أن السعودية تُعدُّ الدولة العربية والإسلامية الأولى والثالثة عالميًّا التي يفضلها المهاجرون الدوليون للاستقرار والعمل.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربيًّا والسادسة عالميًّا من بين الدول التي يفضلها المهاجرون، في حين استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال المرتبة الأولى لأفضل وجهات الهجرة الدولية.
وذكر التقرير أن العمالة المهاجرة تفضل الدول المستقرة أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، إلى جانب جودة الحياة فيها، وزيادة الرواتب، وانخفاض المعيشة، وسهولة التنقل والمواصلات.
وفيما يأتي أفضل 10 وجهات للمهاجرين الدوليين في 2020:
1- الولايات المتحدة الأمريكية.
2- ألمانيا.
3- السعودية.
4- روسيا.
5- بريطانيا.
6- الإمارات.
7- فرنسا.
8- كندا.
9- أستراليا.
10- إسبانيا.
هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّاخالد علي الخليج 365 2021-08-15
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًّا بين أفضل الوجهات المفضلة للمهاجرين، وفقًا لبيانات معهد سياسات الهجرة الأمريكي.
وتشير البيانات التي جمعها المعهد الأمريكي منذ عام 1960 حتى 2020 إلى أن السعودية تُعدُّ الدولة العربية والإسلامية الأولى والثالثة عالميًّا التي يفضلها المهاجرون الدوليون للاستقرار والعمل.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربيًّا والسادسة عالميًّا من بين الدول التي يفضلها المهاجرون، في حين استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال المرتبة الأولى لأفضل وجهات الهجرة الدولية.
وذكر التقرير أن العمالة المهاجرة تفضل الدول المستقرة أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، إلى جانب جودة الحياة فيها، وزيادة الرواتب، وانخفاض المعيشة، وسهولة التنقل والمواصلات.
وفيما يأتي أفضل 10 وجهات للمهاجرين الدوليين في 2020:
1- الولايات المتحدة الأمريكية.
2- ألمانيا.
3- السعودية.
4- روسيا.
5- بريطانيا.
6- الإمارات.
7- فرنسا.
8- كندا.
9- أستراليا.
10- إسبانيا.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:38 PM
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالميًّا بين أفضل الوجهات المفضلة للمهاجرين، وفقًا لبيانات معهد سياسات الهجرة الأمريكي.
وتشير البيانات التي جمعها المعهد الأمريكي منذ عام 1960 حتى 2020 إلى أن السعودية تُعدُّ الدولة العربية والإسلامية الأولى والثالثة عالميًّا التي يفضلها المهاجرون الدوليون للاستقرار والعمل.
وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية عربيًّا والسادسة عالميًّا من بين الدول التي يفضلها المهاجرون، في حين استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في احتلال المرتبة الأولى لأفضل وجهات الهجرة الدولية.
وذكر التقرير أن العمالة المهاجرة تفضل الدول المستقرة أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، إلى جانب جودة الحياة فيها، وزيادة الرواتب، وانخفاض المعيشة، وسهولة التنقل والمواصلات.
وفيما يأتي أفضل 10 وجهات للمهاجرين الدوليين في 2020:
1- الولايات المتحدة الأمريكية.
2- ألمانيا.
3- السعودية.
4- روسيا.
5- بريطانيا.
6- الإمارات.
7- فرنسا.
8- كندا.
9- أستراليا.
10- إسبانيا.
، هذه أفضل 10 دول للهجرة.. السعودية الأولى عربيًّا والثالثة عالميًّا ،
المصدر : الخليج 365
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