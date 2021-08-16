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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالحدود الشمالية الرائد محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة ومبالغ نقدية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ضبط بحوزتهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضح "النجيدي" أنه جرى إيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2 كجم من الحشيش المخدر بالحدود الشماليةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-15
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالحدود الشمالية الرائد محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة ومبالغ نقدية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ضبط بحوزتهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضح "النجيدي" أنه جرى إيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:38 PM
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
12:32 AM
اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالحدود الشمالية الرائد محمد النجيدي، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يتباهى بعرض مواد مخدرة ومبالغ نقدية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمروجي المخدرات بمنطقة الحدود الشمالية عن القبض على (3) مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، ضبط بحوزتهم (2) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وأوضح "النجيدي" أنه جرى إيقاف الجناة واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
، القبض على 3 مواطنين بحوزتهم 2 كجم من الحشيش المخدر بالحدود الشمالية ،
المصدر : الخليج 365
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