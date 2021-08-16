، تستغرق 365 يومًا.. "آدم" يبدأ رحلة على الأقدام من ولفرهامبتون إلى مكة المكرمة ،

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بدأ مواطن بريطاني مسلم رحلة سيرًا على الأقدام من مدينة ولفرهامبتون البريطانية إلى مكة المكرمة بالسعودية، التي يُتوقَّع أن تستمر لعام كامل.
ويدفع آدم محمد عربة عليها لوحة تحمل العلمَيْن السعودي والبريطاني، وصورة للكعبة والمشاعر المقدسة، وتحمل شعار "رحلة السلام إلى مكة المكرمة من بريطانيا".
وقال آدم لصحيفة "كوفينتري" البريطانية إنه سيقطع نحو 4 آلاف ميل بمفرده في رحلة تستغرق عامًا كاملاً، تاركًا خلفه زوجة وطفلَيْن.
وأشار إلى أنه قام ببناء عربة، يتراوح وزنها بين 200 و250 كجم، ويقوم باستخدامها كمنزل متحرك خلال رحلته؛ إذ سيأكل وينام فيها لمدة 365 يومًا، وقد تزيد المدة حتى يصل إلى مكة المكرمة.
تستغرق 365 يومًا.. "آدم" يبدأ رحلة على الأقدام من ولفرهامبتون إلى مكة المكرمةخالد علي الخليج 365 2021-08-15
بدأ مواطن بريطاني مسلم رحلة سيرًا على الأقدام من مدينة ولفرهامبتون البريطانية إلى مكة المكرمة بالسعودية، التي يُتوقَّع أن تستمر لعام كامل.
ويدفع آدم محمد عربة عليها لوحة تحمل العلمَيْن السعودي والبريطاني، وصورة للكعبة والمشاعر المقدسة، وتحمل شعار "رحلة السلام إلى مكة المكرمة من بريطانيا".
وقال آدم لصحيفة "كوفينتري" البريطانية إنه سيقطع نحو 4 آلاف ميل بمفرده في رحلة تستغرق عامًا كاملاً، تاركًا خلفه زوجة وطفلَيْن.
وأشار إلى أنه قام ببناء عربة، يتراوح وزنها بين 200 و250 كجم، ويقوم باستخدامها كمنزل متحرك خلال رحلته؛ إذ سيأكل وينام فيها لمدة 365 يومًا، وقد تزيد المدة حتى يصل إلى مكة المكرمة.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:14 PM
يدفع عربة عليها لوحة تحمل العلمَيْن السعودي والبريطاني وصورة للكعبة والمشاعر
بدأ مواطن بريطاني مسلم رحلة سيرًا على الأقدام من مدينة ولفرهامبتون البريطانية إلى مكة المكرمة بالسعودية، التي يُتوقَّع أن تستمر لعام كامل.
ويدفع آدم محمد عربة عليها لوحة تحمل العلمَيْن السعودي والبريطاني، وصورة للكعبة والمشاعر المقدسة، وتحمل شعار "رحلة السلام إلى مكة المكرمة من بريطانيا".
وقال آدم لصحيفة "كوفينتري" البريطانية إنه سيقطع نحو 4 آلاف ميل بمفرده في رحلة تستغرق عامًا كاملاً، تاركًا خلفه زوجة وطفلَيْن.
وأشار إلى أنه قام ببناء عربة، يتراوح وزنها بين 200 و250 كجم، ويقوم باستخدامها كمنزل متحرك خلال رحلته؛ إذ سيأكل وينام فيها لمدة 365 يومًا، وقد تزيد المدة حتى يصل إلى مكة المكرمة.
، تستغرق 365 يومًا.. "آدم" يبدأ رحلة على الأقدام من ولفرهامبتون إلى مكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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