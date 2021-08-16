، طالبان تفرج عن آلاف الإرهابيين من "داعش".. و"بايدن" يتدخل ،

محمد بن مسعود - الدمام - واشنطن قررت إرسال 1000 جندي إضافي للعاصمة الأفغانية

بعد دخولها العاصمة قبل ساعات، أفرجت حركة طالبان عن 5 آلاف سجين بينهم إرهابيون من تنظيم داعش، وسجناء سابقون بغوانتانامو، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات أن مقاتلين من الحركة وصلوا إلى العاصمة كابل قادمين من ولايات أفغانية مختلفة.

كما أشارت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قد قررت الأحد، إرسال 1000 جندي إضافي إلى العاصمة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.