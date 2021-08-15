شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. ضبط عمالة تستغل منزلين في غش أحبار الطابعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة منزلين في المنطقة الشرقية حولتها عمالة مخالفة إلى معمل غير مرخص لتصنيع وتعبئة حبر طابعات مقلد لعلامات تجارية معروفة، وتم ضبط أكثر من 5000 عبوة منوعة مع الأدوات المستخدمة لصناعة وتعبئة حبر الطابعة.

ووقفت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع شرطة المنطقة، على منزلين تستخدمها عمالة مخالفة لصناعة وتعبئة حبر طابعات مقلد لعلامات تجارية معروفة، وبتفتيش المنزلين عثر بداخلهما على الأدوات المستخدمة في صناعة وتعبئة حبر الطابعات، وتم ضبط الكميات الموجودة، وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.