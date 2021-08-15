شكرا لقرائتكم خبر عن إبداع سعودي جديد.. مبتعثة تبتكر جهازا لصنع المصائد «البصرية - المغناطيسية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في نجاح جديد لأبناء المملكة المبتعثين في الخارج، نجحت طالبة الدكتوراه في بريطانيا «سمية مدخلي»، المبتعثة من قسم الفيزياء بجامعة جازان، تخصص بصريات كمية وذرة باردة، أحد فروع الفيزياء الذرية والليزر، في صنع جهاز محمول متكامل خفيف الوزن قليل التكلفة، منخفض الطاقة، ورخيص السعر، لصنع المصائد البصرية - المغناطيسية، والتي تعتبر بمثابة الخطوة الأولى في تجارب الذرة الباردة، مثل: المستشعرات أو المجسات الكمية، والساعات الذرية، توكاثفات بوز-آينشتاين، والقياسات فائقة الدقة، وغيرها.

تقنية حديثة

ونجحت سمية مدخلي مع فريقها في استبدال الأجزاء الثقيلة المستخدمة في الأجهزة التقليدية، بأجزاء أخرى خفيفة الوزن، ورخيصة الثمن، مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، وبذلك تم تقليص حجم الأجهزة التقليدية لأكثر من 70%، بالإضافة إلى تقليل التكلفة إلى حوالي 10 - 15 ألف جنيه إسترليني، وبالتالي يعتبر الجهاز رخيصا للغاية مقارنة بالأجهزة التقليدية التي تصل تكلفتها إلى نصف مليون جنيه إسترليني، أو تزيد.

اختبارات وتحسينات

وكشفت أن العمل البحثي استغرق حوالي سنة لاكتمال المشروع، وسنتين أخريين لإجراء اختبارات الثبوت والصلابة في الظروف البيئية المختلفة، وإدخال تحسينات إضافية في متحكمات حرارة الليزرات، وجمع النتائج اللازمة، لإثبات أن الجهاز يعمل بكفاءة الأجهزة التقليدية نفسها، ولكن خارج أسوار المعامل، وتحت ظروف بيئية متغيرة، وغير مستقرة، مؤكدة أن الجهاز لا يزال تحت التطوير حتى اللحظة.

تثبيت الترددات

وبينت أن الجهاز تضمن نظام التفريغ الذي يشمل غرفة شديدة التفريغ، مثبت حولها المغانط اللازمة لإنتاج المجال المغناطيسي اللازم للمصيدة البصرية - المغناطيسية، وكذلك الليزرات اللازمة للمصيدة، والنظام البصري وهو عبارة عن حامل أو مثبت أو إطار بلاستيكي ذي فتحات تسمح بإدراج المكونات البصرية، مثل المرايا والمستقطبات وفاصلات الأشعة في ترتيب معين، يسمح بقفل الليزرات عند الترددات الذرية المطلوبة، وكذلك يسمح بتقسيم قوى الليزارت بالتساوي لإرسالها إلى نظام التفريغ، ويتم عمل المصائد البصرية - المغناطيسية، إضافة إلى الإلكترونيات، مثل مزود الطاقة والإلكترونيات اللازمة لتثبيت ترددات الليزر ومتحكمات درجة الحرارة.

ميكانيكا الكم

ويعتمد فرع الفيزياء الذرية على النظريات الحديثة، ويتم وصفه في بعض الأحيان بالفرع التجريبي أو التطبيقي لميكانيكا الكم، لاعتماده بشكل كبير على نظرياتها، مثل التراكب الكمي وتداخل الموجات والحالات الكمومية للذرة، وغيرها.