مرور المدينة : إغلاق طريق عمر بن الخطاب جزئيًِّا لمدة شهر

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شكرا لقرائتكم مرور المدينة : إغلاق طريق عمر بن الخطاب جزئيًِّا لمدة شهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15
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مرور المدينة : إغلاق طريق عمر بن الخطاب جزئيًِّا لمدة شهر
لتنفيذ أعمال المشروع
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت إدارة مرور المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة، أنه سيتم الإغلاق الجزئي لطريق عمر بن الخطاب ابتداءً من مساء يوم الأحد 7 محرم 1443هـ وحتى 7 صفر 1443هـ.
وقالت الإدارة: إن ذلك يأتي لتنفيذ أعمال المشروع، وأهابت بسالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.
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