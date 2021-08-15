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مرور المدينة : إغلاق طريق عمر بن الخطاب جزئيًِّا لمدة شهر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

مرور المدينة : إغلاق طريق عمر بن الخطاب جزئيًِّا لمدة شهر

لتنفيذ أعمال المشروع

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة مرور المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة، أنه سيتم الإغلاق الجزئي لطريق عمر بن الخطاب ابتداءً من مساء يوم الأحد 7 محرم 1443هـ وحتى 7 صفر 1443هـ.

وقالت الإدارة: إن ذلك يأتي لتنفيذ أعمال المشروع، وأهابت بسالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.مرور المدينة


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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