الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

مرور المدينة : إغلاق طريق عمر بن الخطاب جزئيًِّا لمدة شهر

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت إدارة مرور المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة، أنه سيتم الإغلاق الجزئي لطريق عمر بن الخطاب ابتداءً من مساء يوم الأحد 7 محرم 1443هـ وحتى 7 صفر 1443هـ.

وقالت الإدارة: إن ذلك يأتي لتنفيذ أعمال المشروع، وأهابت بسالكي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

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