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جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الإلحاقية

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شكرا لقرائتكم جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الإلحاقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الإلحاقية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن عن نتائج قبول الدفعة الإلحاقية للعام الجامعي 1443هـ.

ودعت الجامعة الطلاب المقبولين الدخول للنظام لتأكيد القبول وإكمال الإجراءات، وذلك حتى يوم الثلاثاء 9 محرم 1443هـ الساعة 12 ظهرًا.

الدراسة الحضورية في جامعة حفر الباطن:

وكانت الجامعة أعلنت في وقت سابق أن الدراسة ستكون حضوريًّا للعام الجامعي المقبل 1443هـ في مقر الجامعة الرئيس وفروعها كافة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

 

جامعة حفر الباطن

وأكدت ضرورة إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول للتأكد من حالة التحصين كونه شرطًا أساسيًّا، داعية جميع منسوبيها غير المحصنين إلى سرعة الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الجامعي في 29 أغسطس 2021م.

جامعة حفر الباطن جامعة حفر الباطن
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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