جامعة حفر الباطن تعلن نتائج قبول الدفعة الإلحاقية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة حفر الباطن عن نتائج قبول الدفعة الإلحاقية للعام الجامعي 1443هـ.

ودعت الجامعة الطلاب المقبولين الدخول للنظام لتأكيد القبول وإكمال الإجراءات، وذلك حتى يوم الثلاثاء 9 محرم 1443هـ الساعة 12 ظهرًا.

الدراسة الحضورية في جامعة حفر الباطن:

وكانت الجامعة أعلنت في وقت سابق أن الدراسة ستكون حضوريًّا للعام الجامعي المقبل 1443هـ في مقر الجامعة الرئيس وفروعها كافة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأكدت ضرورة إبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول للتأكد من حالة التحصين كونه شرطًا أساسيًّا، داعية جميع منسوبيها غير المحصنين إلى سرعة الحصول على الجرعة الأولى من اللقاح لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الجامعي في 29 أغسطس 2021م.



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