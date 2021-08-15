شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: «دلتا» موجود بالمملكة.. واللقاحات فعالة للمتحورات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي الدكتور محمد العبدالعالي أن متحور «دلتا» هو السائد عالميا، والأكثر إثارة للقلق، لسرعة انتشاره؛ لأن العدوى تنتقل من شخص واحد إلى 6-7 أشخاص، كاشفا أنه موجود بالمملكة، وأن وزارة الصحة تتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني.

وقال خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا أمس «إن المملكة تجاوزت مراحل مهمة في جائحة كورونا، وتجنبت تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس».

وأضاف «إن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولا بد من أخذ جرعتين».

وفند ما يردده بعض المشككين من أن اللقاحات لم تحظ بالتجارب الكافية، داعيا إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوضح العبدالعالي أن أكثر ما يردده البعض من هؤلاء المشككين لأخذ اللقاح هي قضية أن هذه اللقاحات لم تحظ ولم تجتز التجارب الكافية، مبينا أن هذا كلام عار من الصحة.

وأشار إلى أن اللقاحات لم يتم اعتمادها ولم تبدأ بالفسح والاستخدام إلا بعد أن اجتازت كل الخطوات اللازمة لثبات مأمونيتها وفعاليتها، وفق الأسس العلمية التي تطبق على كل أنواع اللقاحات.

ودعا متحدث الصحة إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والصحيحة، مطالبا كل من لديه شكوك وأوهام ومغالطات قبل أن ينشر شكوكه وأوهامه بالرجوع إلى المنصات واستشارة الخبراء والتأكد منهم؛ ليصل إلى الاطمئنان، ويتخذ القرار الصائب، وينضم إلى من تلقوا اللقاح وأخذوا الحصانة والحماية في وجه هذه الجائحة.

ولفت العبدالعالي إلى أن الدراسات أظهرت أن تلقي جرعتين من اللقاح مهم جدا للوصول إلى المناعة الكافية التي تصد مضاعفات الفيروس، وتحد من متحور «دلتا»، وتجعل الإنسان في مأمن من الإصابة بالمضاعفات، واللجوء إلى التنويم وتدهور الحالة الصحية.

وأكد أن منحنى المؤشر الوبائي لفيروس كورونا في المملكة يسير نحو الاتجاه الإيجابي مبينا أن 31,785,117 جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها منذ بدء التطعيم.

يذكر أن الصحة أعلنت أمس عن تسجيل 542 إصابة جديدة وشفاء 1041 حالة و13 حالة وفاة جديدة.

أبرز ما قاله متحدث الصحة:

