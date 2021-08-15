القرني الثاني عالميا في أعلى ساعات طيران التايفون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرم قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر أمس، الرائد الطيار علي بن ظافر القرني، وذلك لتسجيله 2500 ساعة طيران على منظومة طائرات «التايفون»، وتحقيقه ثاني أعلى ساعات طيران بالمنظومة على مستوى العالم. وجرى منح الرائد القرني خلال التكريم «نوط الإتقان» -للمرة الثانية- ودرع القوات الجوية وشهادة شكر وتقدير.



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