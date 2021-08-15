، البيانات المالية لنادي الاتحاد تكشف عن عجز 133 مليون ريال ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - كشفت البيانات المالية لنادي الاتحاد، التي عرضت على الجمعية العمومية، الأحد، عن عجز 133 مليون ريال، إذ بلغت الإيرادات 263 مليوناً، مقابل مصروفات بلغت 396.
وصادقت الجمعية العمومية العادية التي حضرها رئيس النادي أنمار الحائلي عن بُعد، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو وزارة الرياضة على تعيين مراجع الحسابات للنادي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، كما تم قراءة جدول الأعمال واعتماده.
وتضمنت الجمعية العمومية كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة النادي، وتقرير مجلس الإدارة متضمناً ملخص التقرير السنوي، وعرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات، وقد شملت (الإيرادات، والمصروفات، والمركز المالي، والالتزامات المالية).
البيانات المالية لنادي الاتحاد تكشف عن عجز 133 مليون ريالصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-15
كشفت البيانات المالية لنادي الاتحاد، التي عرضت على الجمعية العمومية، الأحد، عن عجز 133 مليون ريال، إذ بلغت الإيرادات 263 مليوناً، مقابل مصروفات بلغت 396.
وصادقت الجمعية العمومية العادية التي حضرها رئيس النادي أنمار الحائلي عن بُعد، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو وزارة الرياضة على تعيين مراجع الحسابات للنادي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، كما تم قراءة جدول الأعمال واعتماده.
وتضمنت الجمعية العمومية كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة النادي، وتقرير مجلس الإدارة متضمناً ملخص التقرير السنوي، وعرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات، وقد شملت (الإيرادات، والمصروفات، والمركز المالي، والالتزامات المالية).
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:10 PM
كشفت البيانات المالية لنادي الاتحاد، التي عرضت على الجمعية العمومية، الأحد، عن عجز 133 مليون ريال، إذ بلغت الإيرادات 263 مليوناً، مقابل مصروفات بلغت 396.
وصادقت الجمعية العمومية العادية التي حضرها رئيس النادي أنمار الحائلي عن بُعد، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلو وزارة الرياضة على تعيين مراجع الحسابات للنادي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020، كما تم قراءة جدول الأعمال واعتماده.
وتضمنت الجمعية العمومية كلمة ترحيبية من رئيس مجلس إدارة النادي، وتقرير مجلس الإدارة متضمناً ملخص التقرير السنوي، وعرض البيانات المالية بعد مراجعتها وتدقيقها من قبل مدقق الحسابات، وقد شملت (الإيرادات، والمصروفات، والمركز المالي، والالتزامات المالية).
، البيانات المالية لنادي الاتحاد تكشف عن عجز 133 مليون ريال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر البيانات المالية لنادي الاتحاد تكشف عن عجز 133 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.