«موهبة» و«هيئة الفضاء» تبحثان تعزيز التعاون لبناء أجيال المستقبل

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، في مقر مؤسسة موهبة في الرياض اليوم، محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد التميمي.

وبحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين موهبة والهيئة السعودية للفضاء، لاكتشاف ورعاية وبناء وتطوير قدرات الموهوبين السعوديين في مجال الفضاء، ودعم التعاون في برنامج ابتعاث الفضاء الذي تقدمه الهيئة، ويشمل ابتعاثاً منتهياً بالتوظيف لنخبة من الطلاب في أفضل (30) جامعة عالمية في تخصصات علوم وتقنيات الفضاء لمرحلتي البكالوريوس والماجستير، وهندسة الطيران والفضاء، وعلوم الفضاء، وسياسات الفضاء.

وأشاد الدكتور المحتمي بشراكة موهبة مع الهيئة السعودية للفضاء، لتقديم برامج نوعية لبناء أجيال المستقبل وتنمية الكوادر المتخصصة في هذا المجال المهم، وتعظيم فرص إسهام قطاع الفضاء في الناتج المحلي السعودي.

من جانبه أكد الدكتور التميمي حرص الهيئة على تفعيل وتعزيز شراكتها مع موهبة كمؤسسة سعودية عالمية رائدة لاحتضان ورعاية المواهب والمتميزين وأصحاب القدرات الفائقة من أبناء الوطن لرفد القطاع الفضائي السعودي بأفكارهم وابتكاراتهم، مثمناً دور «موهبة» الفاعل في اكتشاف ورعاية وتنمية قدرات موهوبي الوطن، وتعزيز رأس ماله الفكري.

وأشار إلى أهمية التعاون بين الجانبين لتمكين مواهب الوطن في مجال علوم وتقنية الفضاء والابتكار والاستكشاف، وتحقيق مستهدف الهيئة المتمثل في تطوير برامج تأهيل الكوادر البشرية، وتمكين القدرات الوطنية من الإبداع في مجالات الفضاء.

وترتبط موهبة والهيئة السعودية للفضاء، باتفاقية تكامل لتطوير رأس المال البشري في قطاع الفضاء ودعم التعاون في مجال رعاية الموهبة والإبداع، من خلال إطلاق وتنفيذ برنامج إعداد الكفاءات الواعدة في علوم الفضاء «برنامج جيل الفضاء»، أحد برامج مسار تطوير رأس المالي البشري في قطاع الفضاء (أجيال)، وتشجيع الأنشطة البحثية المتصلة بالفضاء، وتحفيزها، إضافة إلى أن 10 من طلبة موهبة ضمن اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة هيئة الفضاء، كما تقدم الهيئة تدريب لطلبة موهبة المتخصصين في مجالات الفضاء.