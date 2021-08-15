مواضئ بواجهة جدة

دشنت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، أمس، بازان ومواضئ الواجهة البحرية بجدة، تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.



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