تكريم طيار سعودي حقق إنجازا عالميا



كرم قائد القوات الجوية الملكية السعودية ، الفريق الركن الأمير تركي بن بندر بن عبدالعزيز، الرائد الطيار علي بن ظافر القرني، لتسجيله 2500 ساعة طيران على منظومة طائرات «التايفون»، وتحقيقه ثاني أعلى ساعات طيران بالمنظومة على مستوى العالم. مُنح «القرني»، خلال التكريم، «نوط الإتقان»، وذلك للمرة الثانية، ودرع القوات الجوية، وشهادة شكر وتقدير.

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