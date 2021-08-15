جامعة الطائف تدخل تصنيف شنجهاي للمرة الأولى

دخلت جامعة الطائف للمرة الأولى تصنيف شنجهاي العالمي للجامعات، محققة المركز الرابع على جامعات المملكة، والمركز 872 عالمياً في تصنيفها للعام 2021.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري أن الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من منسوبي الجامعة، لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية المملكة 2030، ومنها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول العام 1452/‏ 2030، وغيرها من الأهداف الطموحة.

وعدَّ دخول الجامعة ضمن تصنيف شنجهاي العالمي للجامعات خطوة أولى نحو العالميَّة، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف خلال السنوات القادمة، بما يلبي طموحات وتطلعات القيادة الحكيمة.

وجاء دخول جامعة الطائف للتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2021 (ARWU)، الذي نشرت نتائجه أمس الأحد من قبل (ShanghaiRanking Consultancy)، بعد فحص أكثر من ألفي مؤسسة أكاديمية حول العالم، واختيار أفضل ألف جامعة في العالم.