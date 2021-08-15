الفيصل يستقبل إدارة جمعية علوم العمران



استقبل مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، المهندس محمد المخرج، يرافقه أعضاء المجلس. واستمع «الفيصل»، خلال اللقاء، لشرح عن أهداف الجمعية الرامية إلى الارتقاء بالفكر والممارسة العمرانية، ونشر الوعي العمراني في المملكة، من خلال إحياء وتطوير التراث الفكري المعماري الإسلامي، وذلك بتوثيق وتحليل وتقويم المباني والتكوينات العمرانية التقليدية مع إيجاد السبل للمحافظة عليها، إلى جانب إيجاد هوية مميزة للبيئة العمرانية السعودية، ترتبط بالبيئة الطبيعية والمناخية المحلية، بما يتماشى مع احتياجات المجتمع، وتشجيع التعاون وتبادل الأفكار بين المختصين في مجالات العمران بالقطاعات التعليمية والحكومية والخاصة، وتبادل الإنتاج العلمي في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها، بالإضافة إلى تقديم المشورة، وإجراء الدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء المهني في المؤسسة والهيئات العمرانية المختلفة.

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