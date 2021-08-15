الأرصاد تستعد لإطلاق 5 رادارات متنقلة

يستعد المركز الوطني للأرصاد لإطلاق «5» رادارات متنقلة جديدة، تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة، ليصبح إجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة 21 رادارا. وتستخدم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب، إلى جانب تنفيذها للمهام الطارئة، في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة عند الحاجة، حيث تساعد في استمرارية التغطية الرادارية، خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة، وتبلغ مساحة تغطية الرادار 100 كيلو متر أثناء التشغيل النموذجي للرادار.

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد أعلن مؤخرا، عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس لأجواء المملكة إلى 94% من المناطق المأهولة.