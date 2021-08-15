متوسط حركة السيارات في المدينة يفوق الرياض وجدة

تفوق المتوسط اليومي لحركة السيارات في المدينة على كل من الرياض وجدة وفقا لرصد حركة سير المركبات على مداخل المدن خلال الفترة 5 - 11 اغسطس 2021، والذي تصدره وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ووفقا للرصد بلغ متوسط حركة السيارات في المدينة نحو 70.985 فيما كان المتوسط في الرياض 60.369 وفي جدة 67.848، في حين كان أعلى متوسط في مكة المكرمة بـ 77.355، بينما سجلت مدينة تبوك أقل متوسط لحركة السيارات بـ 7.579.