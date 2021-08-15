"الصحة السعودية" تؤكد أن جرعة لقاح واحدة لا تكفي لموجهة "دلتا كورونا"

محمد الفلاح - الأحد 15 أغسطس 2021

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية.



ولفت إلى أن متحور "دلتا" هو السائد عالمياً ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

وأشار إلى أن متحور "دلتا" موجود بالسعوية وتتم متابعة المتحورات كافة عن كثب من خلال التسلسل الجيني، مؤكدًا أنه تم تجاوز مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنب تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن 60% من الحالات المصابة بالفيروس من الإناث.

وذكر أن عدد جرعات لقاحات كورونا وصلت إلى 31785117 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق السعودية كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزاً.

وأعلن تسجيل 542 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة 538525 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 523050، بإضافة 1041 حالة تعافٍ جديدة، كما بلغ عدد الوفيات 8412 بعد تسجيل 13 حالة جديدة.