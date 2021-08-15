برنامج سكني: 124 ألف أسرة استفادت من الحلول والخيارات السكنية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - واس

كشف برنامج سكني عن استفادة 124,208 أُسر من حلوله وخياراته السكنية من بداية العام الجاري حتى شهر يوليو الماضي، بينها 97,822 أسرة سكنت منازلها، كما أعلن البرنامج عن تدشين مركز سكني الشامل في المدينة المنورة برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

ملتقى سكني الرابع

وأوضح البرنامج خلال ملتقى “سكني” للربع الثاني 2021م، الذي انعقد اليوم في الرياض؛ نمو استفادة الأسر السعودية من القرض العقاري المدعوم ليتجاوز 520 ألف قرض مدعوم، وانخفاض متوسط المدة الزمنية لاستكمال الأسر إجراءات الاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها موقع وتطبيق “سكني” إلى 3 أشهر من تسجيلهم حتى حصولهم على الخيار السكني وتوقيعهم العقود ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية مُيسّرة.

وشهد ملتقى “سكني” تكريم عدد من شركاء النجاح لمنظومة الإسكان من قِبل معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بجوائز أفضل مكتب استشاري ومكتب هندسي وجهات للتمويل العقاري ومقاول للبنية التحتية وشركات للتطوير العقاري.

مركز سكني الشامل

ودشّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال ملتقى سكني، مركز سكني الشامل في المدينة المنورة -الواقع على طريق الملك عبدالله- بهدف تقديم جميع خدمات منظومة الإسكان تحت سقف واحد، ويضم جميع المشاريع السكنية تحت الإنشاء في منطقة المدينة المنورة لتمكين مستفيدي “سكني” من إكمال جميع إجراءات حجز الوحدات بعد نجاح مراكز “سكني” في كل من الرياض وجدة والخبر في خدمة المستفيدين من الأسر السعودية، وذلك في إطار السعي المستمر للتوسّع في إطلاق مركز سكني الشامل في مختلف المدن.

وأوضح وكيل الوزارة للدعم السكني عصام الغامدي، خلال كلمته في ملتقى سكني للربع الثاني، أن 70% من الأسر التي استفادت من خيارات برنامج سكني خلال العام 2021م استكملوا إجراءاتهم كافة ووقّعوا عقودهم خلال 3 أشهر فقط من تسجيلهم وحصولهم على الخيار السكني ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية مُيسرة، مؤكداً على استمرار البرنامج في تمكين الأسر السعودية من التملّك عبر الاستفادة من حلول “سكني” المتنوعة، وتحقيقه خلال الفترة الماضية أرقاماً متصاعدة للوصول إلى المستهدف المتمثل باستفادة 220 ألف أسرة سعودية بنهاية 2021م.

أرقام برنامج سكني

وأشار الغامدي إلى أن برنامج سكني سجل خلال الأشهر الماضية من العام 2021م استفادة أكثر من 124 ألف أسرة منها 97 ألف أسرة سكنت منازلها بهدف الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، لافتا الانتباه إلى أن 53 ألف أسرة استفادت منذ مطلع العام من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة، فيما سجّل خيار البناء الذاتي استفادة 40 ألف أسرة، كما سجّلت منصة برنامج سكني 7.7 ملايين زيارة، ونحو 57 ألف زيارة لمركز سكني الشامل في الرياض والخبر وجدة منذ يناير حتى يوليو الماضي.

واستعرض وكيل الوزارة للدعم السكني ما حظي به قطاع الإسكان من إشادات محلية ودولية خلال الربع الماضي كان أهمها إشادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله-، كذلك مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وصندوق النقد الدولي مؤخراً، ودور الخيارات والتسهيلات السكنية في رفع نسبة التملّك لتتجاوز 60% بنهاية 2020.

من جهته، كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، عن استفادة أكثر من 520 ألف أسرة من القرض العقاري المدعوم منذ يونيو 2017م وحتى نهاية شهر يونيو 2021م، ودعم قروضهم بقيمة 29.6 مليار ريال، لافتاً النظر إلى استفادة أكثر من 100 ألف مستفيد في مختلف مناطق المملكة خلال النصف الأول من 2021م من القروض العقارية المدُعومة التي تجاوزت قيمتها 63 مليار ريال.

عقود التمويل السكنية المدعومة

وأوضح أن عقود التمويل السكنية المدعومة خلال النصف الأول من العام 2021م تضمنت 45 ألف عقد لخيار الوحدات السكنية الجاهزة”، و33 ألف عقد للبناء الذاتي، و12 ألف عقد للوحدات تحت الإنشاء، مشيراً إلى أن برنامج القرض العقاري المدُعوم أسهم في خفض أرباح القروض العقارية بنسبة 1.5%، لافتاً الإنتباه إلى تنّفيذ أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة، وتقديم 913 ألف توصية تمويلية وخدمة أكثر من 1.2 مليون مستفيد مسجل في منصة وتطبيق خدمة المستشار العقاري، إضافة إلى 343 ألف مستفيد عبر الفروع في مختلف مناطق المملكة.

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، إلى جهود الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص في توفير وحدات سكنية متنوعة تلبّي الطلب من خلال توفير أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية ضمن 9 مشاريع سكنية تحت الإنشاء خلال 2021م، ليصل مجموع المشاريع ضمن تطبيق وموقع سكني إلى 102 مشروع توفّر 144 ألف وحدة بمتوسط أسعار 700 ألف ريال لتلبّية تطلعات الأسر السعودية، مبيناأن النصف الأول من العام 2021م سجّل خدمة أكثر من 57 ألف مستفيد عبر مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر لينضم إليها مركز سكني الشامل بالمدينة المنورة لتلبية تطلعات الأسر السعودية، لافتاً الانتباه إلى أن الشركة وقعت 18 اتفاقية شراكة أثمرت عن ضخ أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في السوق.

وأفاد أن خطط التوّسع مستمرة لتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة،مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به الضواحي السكنية من القيادة الرشيدة حيث وجّه سمو ولي العهد – يحفظه الله – بتخصيص 20 مليون متر مربع تضاف لمساحة ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض لتصبح مساحتها الإجمالية 30 مليون متر مربع وتوفر 73 ألف وحدة سكنية.

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