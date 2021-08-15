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شكرا لقرائتكم المملكة تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15
أجلت المملكة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية.
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المملكة تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان
وصلوا أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية
متابعات الخليج 365 - واس
أجلت المملكة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وأكدت وزارة الخارجية بأنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية.
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