المملكة تجلي أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - واس

أجلت المملكة أعضاء بعثتها الدبلوماسية في كابل، وذلك نظرًا للأوضاع الراهنة وغير المستقرة التي تشهدها جمهورية أفغانستان الإسلامية.

وأكدت وزارة الخارجية بأنه قد تم إجلاء جميع أعضاء سفارة المملكة في العاصمة الأفغانية كابل، وتم وصولهم إلى أرض الوطن وهم في تمام الصحة والعافية.

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