ضبط 4 مقيمين جمعوا 350 ألف ريال من مخالفي الأنظمة في الرياض وحولوها للخارج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

متابعات الخليج 365 - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على 4 مقيمين لجمعهم مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة.

تفاصيل بيان شرطة الرياض

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة قبضت على (4) مقيمين، اثنين من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية السورية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، لجمعهم مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضُبط بحوزتهم (349,747) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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