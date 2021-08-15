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شكرا لقرائتكم التجارة تضبط جرائم تستر تجاري وتغلق منشأتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15
وأحالت فرق التجارة أصحاب المحال المخالفة للجهات المختصة لإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.
التجارة تضبط جرائم تستر تجاري وتغلق منشأتين
تصفية جميع المعدات في الموقعين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة التجارة ضبط عدد من جرائم التستر التجاري وأغلقت منشأتين، كما قامت بتصفية جميع المعدات في الموقعين.
وأحالت فرق التجارة أصحاب المحال المخالفة للجهات المختصة لإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.
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