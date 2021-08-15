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التجارة تضبط جرائم تستر تجاري وتغلق منشأتين

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-15

التجارة تضبط جرائم تستر تجاري وتغلق منشأتين

تصفية جميع المعدات في الموقعين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة التجارة ضبط عدد من جرائم التستر التجاري وأغلقت منشأتين، كما قامت بتصفية جميع المعدات في الموقعين.

وأحالت فرق التجارة أصحاب المحال المخالفة للجهات المختصة لإيقاع العقوبات اللازمة بحقهم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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