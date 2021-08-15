شكرا لقرائتكم خبر «العين العزيزية» يدشن مواضئ واجهة جدة البحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري، وبتوجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، دشنت أمانة جدة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية أمس بازان ومواضئ الواجهة البحرية لسقيا أهالي عروس البحر الأحمر.

من جهة ثانية رأس أمين جدة صالح التركي أمس، اجتماعا حول مراحل عمل وإنجاز حملة برنامج تحسين المشهد الحضري بالمحافظة «صور وأرسل»، بحضور مستشار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأمين العام للمجالس البلدية الدكتور يحيى الحقيل.

وناقش الاجتماع آليات العمل وعمليات التنسيق بين الجهات الخدمية والمقاولين كافة في معالجة هذه المظاهر، إلى جانب تنفيذ الخدمات حسب الشروط والمواصفات المعتمدة، والدور التكاملي بين أمانة جدة والمجلس البلدي في إنجاز برنامج معالجة عناصر التشوه في محافظة جدة.

كما استعرض المقترحات التي تهدف إلى تسريع وتيرة العمل، ودعم الأمانات والبلديات في عمليات الرصد ضمن خطة الأمانات والبلديات المقررة، بمشاركة المجالس البلدية، والدعم والمساندة في الرقابة اللاحقة لضبط الجودة في معالجة عناصر التشوهات البصرية التي رصدتها الأمانات والبلديات، ودورة العمل، بجانب مؤشرات قياس الأداء، فيما تناولت الأمانة تجربتها وجهودها في تحسين المشهد الحضري في محافظة جدة، وذلك بوضع مستهدفات لضمان معالجة التشوه البصري.

بعد ذلك زار الدكتور الحقيل، غرفة المراقبة والتحكم التي تقوم برصد وتحليل عناصر التشوه البصري كافة ومعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة والتنسيق مع الجهات الخدمية ذات العلاقة.