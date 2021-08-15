ضبط 187 مصابا بكورونا خالفوا تعليمات العزل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية 187 مصابا بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بالفيروس، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم محمد الشهري، في بيانه أمس، أنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 187 شخصا بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، تمهيدا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.



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