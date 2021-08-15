إصابة 10 % من الكوادر الصحية بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلصت دراسة نشرت حديثا بعنوان «معدل الإصابة والخصائص الوبائية لـ COVID19 بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في المملكة»، شملت 57159 ‪من العاملين في مجال الرعاية الصحية بالسعودية في الفترة ما بين مارس إلى نوفمبر 2020م، إلى أن 10% منهم أصيبوا بفيروس كورونا خلال فترة الدراسة، وأن 36% منهم من فئة التمريض، في حين شكل غير السعوديين55% من إجمالي الإصابات، كما كان عدد المصابين الذكور أكبر منه لدى الإناث من أجرى الدراسة؟





د. أنفال البجير/الإدارة العامة للوقاية من العدوى ومكافحتها.



د. عبدالله عسيري/الوكالة المساعدة للصحة الوقائية.



د. بشاير الجوهر/ الإدارة العامة للوقاية من العدوى ومكافحتها.



د. غادة بن صالح/ الإدارة العامة للوقاية من العدوى ومكافحتها.



د. خالد العنزي/الإدارة العامة للوقاية من العدوى ومكافحتها.



أين نشرت ومتى؟ مجلة العدوى والصحة العامة في 8 أغسطس الحالي. عينة الدراسة : 57,159 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في السعودية - متوسط عمر عينة الدراسة34 سنة، 51% كانوا في الفئة العمرية 26-35 سنة





ذكور 53 %



إناث 47 %



غير سعوديين 55 %



سعوديون 45 %



34329 يعملون في جهات تابعة لوزارة الصحة 60 %



12262 ‪جهات صحية حكومية غير تابعة لوزارة الصحة 21 %



10549 ‪قطاع صحي خاص 18 %



نتائج الدراسة



36 % من المصابين من فئة التمريض.



28 % من المصابين من فئة خدمات الدعم الصحي والعلاجي.



18 % من المصابين من الأطباء.



-18 % من المصابين من المهن الطبية المساعدة.



زاد عدد حالات الإصابة بفيروسCOVID19 تدريجيا منذ مارس وبلغ ذروته في يولي، وبعد ذلك انخفض المعدل تدريجيا.



78 % أصيبوا من خلال عدوى مجتمعية 44,647.



22 % أصيبوا خلال عملهم بالمستشفى 12,512.



لوحظ ارتفاع في الإصابات بعد العودة من عطلتي عيدي الفطر والأضحى.



الوفيات بين المصابين من عينة الدراسة 198 متوسط أعمارهم 53 سنة.



نتائج الدراسة المتعلقة بخصائص العاملين في الرعاية الصحية المصابين مشابهة نسبيا للنتائج السابقة من دراسات أخرى.



توصيات



ضرورة تطبيق تدابير لزيادة حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية.



تتضمن مطالبة الموظفين بالتأكد يوميا من خلوهم من أي أعراض لـ COVID 19 قبل بدء مناوبتهم.



تطبيق التباعد المادي بين العمال في جميع الأماكن بما في ذلك الإعدادات التي ربما يغفل عنها مثل حافلات المستشفى، والمصاعد، وغرف الموظفين، وجولات الجناح السريري.



زيادة دقة وتكرار نظافة اليدين.



النتائج تدعم الحكومات وقادة الرعاية الصحية وصانعي السياسات الصحية للنظر في أفضل الاحتياطات لحماية العاملين في مجال الرعاية الصحية لتقليل الانتشار في المجتمع ولضمان صحة المجتمع ونظام الرعاية الصحية.



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