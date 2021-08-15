الرياض الأعلى في مخالفات كورونا ونجران الأقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد 22,158 مخالفة، وذلك للفترة من 29 / 12 / 1442هـ حتى 6 محرم الحالي. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ7350 مخالفة، فيما جاءت نجران الأقل بـ77. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق:





الرياض 7350



الشرقية 3329



المدينة المنورة 2486



مكة المكرمة 1951



القصيم 1883



حائل 1608



الجوف 1360



الحدود الشمالية 735



تبوك 468



الباحة 350



عسير 281



جازان 280



نجران 77



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