شكرا لقرائتكم خبر الرياض الأعلى في مخالفات كورونا ونجران الأقل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ7350 مخالفة، فيما جاءت نجران الأقل بـ77.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
- الرياض 7350
- الشرقية 3329
- المدينة المنورة 2486
- مكة المكرمة 1951
- القصيم 1883
- حائل 1608
- الجوف 1360
- الحدود الشمالية 735
- تبوك 468
- الباحة 350
- عسير 281
- جازان 280
- نجران 77
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