شكرا لقرائتكم خبر تفعيل أنظمة الكترونية وتقنية لخدمة معتمري الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين وصلت أولى طلائع المعتمرين القادمين من الخارج عبر المنافذ الجوية أمس، فعلت وزارة الحج والعمرة الأنظمة الالكترونية والأعمال التقنية في مختلف شؤون خدمة ضيوف الرحمن، واعتماد مقدمي الخدمات من شركات العمرة والنقل والفنادق، المؤهلين وفقا لضوابط هذه المرحلة الاستثنائية والاشتراطات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، وإتاحة خدماتهم للعرض عبر منصات التسويق الالكترونية المعتمدة في المحرك السعودي للحجز المركزي، والتصديق الالكتروني.

ووصلت أولى طلائع المعتمرين عقب التعليق الموقت لقبول المعتمرين من الخارج، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وتأتي مرحلة قبول طلبات معتمري الخارج تدريجيا، بعد فتح المجال أمام الراغبين من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة، لأداء المناسك، فيما تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تسهيل قدوم المعتمرين من الخارج، وتحديث قائمة الدول المسموح بالقدوم المباشر منها إلى المملكة، والتي تتم من جهة الاختصاص في المملكة، حسب المنحى الصحي في بلد المعتمر وتطبيق الإجراءات الوقائية.

وأكد نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، أنه جرى استقبال المعتمرين الواصلين إلى المملكة من مختلف الدول، وتقديم كل الخدمات المختلفة لهم، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية الخاصة، والتي من أهمها الالتزام بإجراءات الحجر الصحي المؤسسي، التي تحددها شركات الطيران الناقلة.

ونوه إلى أن جميع شركات ومؤسسات العمرة السعودية، سخرت استعداداتها كافة منذ وقت مبكر لخدمة معتمري الخارج، وتفانت في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.

اشتراطات صحية ووقائية يلزم بها معتمرو الخارج:

