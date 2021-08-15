تجهيز 30 ألف حافلة ومركبة بأعلى معايير الجودة لنقل طلبة المدارس

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وكشفت الشركة عن خطة متكاملة لتسيير أسطول النقل المدرسي لتقديم خدمة نقل مدرسي مريحة وآمنة بالتعاون مع إدارات التعليم في المملكة، وتهدف الخطة لمواصلة تطوير وتحسين جودة خدمة النقل المدرسي وفق المعايير العالية التي تتبعها الشركة وتهدف لتحقيق الأمان والراحة والسلامة للطلبة المستفيدين.
واتخذت «تطوير النقل» خطوات من شأنها رفع كفاءة التشغيل، وضمان الاستفادة القصوى من المقاعد وعدم حجزها من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل وإتاحتها للفئات الأكثر حاجة، وذلك لتزايد الطلب على الخدمة ومحدودية المقاعد.
وتأتي هذه الجهود لتوسيع خدمات النقل المدرسي وتطوير أدائها بشكل متميز في كافة مناطق المملكة، خاصة أن الشركة تطبق معايير عالية ذات كفاءة وفاعلية في توفير عوامل الأمن والسلامة والراحة للطلاب والطالبات، مما ضاعف وزاد حجم الطلب على هذه الخدمات من قبل أولياء الأمور، حتى وصل عدد المستفيدين إلى 2,1 مليون طالب وطالبة ضمن مراحل التعليم العام.
وعملت الشركة بالتعاون مع المتعهدين على توفير السائقين المدربين على «القيادة الآمنة» وتعزيز آلية اختيارهم وفق شروط ومواصفات صارمة، حيث يجري تدريب 25 ألف سائق حافلة، إضافة إلى تأمين مختلف المعدات والأنظمة والتقنيات الحديثة لتقديم خدمة النقل المدرسي على الوجه الأكمل طوال العام الدراسي.
وضمن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تواصل الشركة جهودها لتحديث أسطول النقل المدرسي بشكل عام، وإخضاع جميع الحافلات لعمليات الفحص والصيانة اللازمة، مع استبعاد المخالفة منها للشروط المحددة، ويتم الإشراف ميدانيا على أعمال الصيانة التي تنفذ في الكراجات التابعة للمتعهدين وفحص الأسطول للتأكد من الجاهزية قبل بداية العام الدراسي، وتشتمل معايير برنامج الفحص والمعالجة الفورية على التأكد من الأمن والسلامة وجودة الخدمة والهوية المدرسية للحافلات، حيث تتضمن عناصر الفحص 4 أقسام وبعدد 35 عنصرا يتم التحقق منها أثناء عملية الفحص مثل الإطارات والطفايات، وحقائب الإسعافات الأولية، وكفاءة التكييف، وفعالية الإضاءة والمنبهات، وأبواب الطوارئ، إلى جانب التأكد من عمل ذراع السلامة والحساسات وصيانة المتعطل منها قبل بداية العام الدراسي، والتأكد من ثبات المقاعد وتغيير المتهالك منها، إضافة إلى عناصر الفحص الأخرى.
وتعد الشركة ضمن خططها مواد تدريبية عن تفعيل الأمن والسلامة في النقل المدرسي لجميع مراقبي الشركة في الميدان، حيث جرى في هذا الصدد تدريب 207 موظفين ميدانيين على ضبط مستويات الأمن والسلامة في الخدمة، كما تنظم حملات توعوية واسعة للتعريف بضوابط ومعايير الأمن والسلامة، تستهدف الطلبة وأولياء الأمور والسائقين، فيما وصلت نسبة المحصنين من المشرفين والمراقبين والإداريين التابعين للشركة إلى 100%.
من تجهيزات النقل المدرسي:
- 30 ألف حافلة ومركبة أسطول النقل
- 69 ألف رحلة يوميا تغطي 21 ألف مدرسة
- 2,1 مليون طالب وطالبة تقلهم ضمن مراحل التعليم العام
- 30 ألف طالب وطالبة من ذوي الإعاقة، عبر
- 3200 حافلة ومركبة
- 6400 رحلة مدرسية تنفذ يوميا
- 2890 مدرسة تخدمها بجميع المناطق
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