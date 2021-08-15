شكرا لقرائتكم خبر للمرة الأولى.. جامعة الطائف تدخل تصنيف شنجهاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخلت جامعة الطائف للمرة الأولى تصنيف شنجهاي العالمي للجامعات، محققة المركز الرابع على جامعات المملكة، والمركز 872 عالميا في تصنيفها لعام 2021.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري أن الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من منسوبي الجامعة، لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية المملكة 2030، ومنها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 1452هـ/ 2030م، وغيرها من الأهداف الطموحة.

وعد دخول الجامعة ضمن تصنيف شنجهاي العالمي للجامعات خطوة أولى نحو العالمية، مؤكدا أن الجامعة تعمل على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف خلال السنوات المقبلة، بما يلبي طموحات وتطلعات القيادة الحكيمة.

وجاء دخول جامعة الطائف للتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2021 (ARWU) الذي نشرت نتائجه أمس من قبل (ShanghaiRanking Consultancy)، بعد فحص نحو ألفي مؤسسة أكاديمية حول العالم، واختيار أفضل ألف جامعة في العالم.