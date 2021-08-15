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للمرة الأولى.. جامعة الطائف تدخل تصنيف شنجهاي

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- بواسطة أيمن الوشواش - دخلت جامعة الطائف للمرة الأولى تصنيف شنجهاي العالمي للجامعات، محققة المركز الرابع على جامعات المملكة، والمركز 872 عالميا في تصنيفها لعام 2021.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري أن الإنجاز يعكس الجهود المبذولة من منسوبي الجامعة، لتحقيق رؤيتها المستمدة من رؤية المملكة 2030، ومنها أن تصبح خمس جامعات سعودية على الأقل من أفضل 200 جامعة دولية بحلول عام 1452هـ/ 2030م، وغيرها من الأهداف الطموحة.

وعد دخول الجامعة ضمن تصنيف شنجهاي العالمي للجامعات خطوة أولى نحو العالمية، مؤكدا أن الجامعة تعمل على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيف خلال السنوات المقبلة، بما يلبي طموحات وتطلعات القيادة الحكيمة.

وجاء دخول جامعة الطائف للتصنيف الأكاديمي للجامعات العالمية لعام 2021 (ARWU) الذي نشرت نتائجه أمس من قبل (ShanghaiRanking Consultancy)، بعد فحص نحو ألفي مؤسسة أكاديمية حول العالم، واختيار أفضل ألف جامعة في العالم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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