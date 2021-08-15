محمد بن مسعود - الدمام - طالبت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم ليلاً أعلنت السلطات الأفغانية فرض حظر تجوال في العاصمة كابل ابتداءً من الساعة 21.00 مساء اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي. وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، أنها اتخذت هذا الإجراء لمنع الاضطرابات وحماية أرواح سكان المدينة وممتلكاتهم، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم مغادرة منازلهم بعد التاسعة مساءً والتزام الهدوء. 15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 10:04 PM طالبت المواطنين بعدم مغادرة منازلهم ليلاً "الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات "الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات أعلنت السلطات الأفغانية فرض حظر تجوال في العاصمة كابل ابتداءً من الساعة 21.00 مساء اليوم (الأحد) بالتوقيت المحلي. وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية، أنها اتخذت هذا الإجراء لمنع الاضطرابات وحماية أرواح سكان المدينة وممتلكاتهم، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وطالبت الوزارة المواطنين بعدم مغادرة منازلهم بعد التاسعة مساءً والتزام الهدوء. الكلمات المفتاحية ، "الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

كانت هذه تفاصيل خبر "الداخلية" الأفغانية تفرض حظرًا للتجول في كابول لمنع الاضطرابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.