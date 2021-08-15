، الاتحاد يبحث عن استعادة توازنه .. والرائد يسعى لخطف الانتصار الثاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مباراة مقدمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يقص فريق الاتحاد الأول لكرة القدم شريط مباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، غدًا الاثنين، بمواجهة نظيره الرائد في مباراة مقدمة من الجولة الثانية لارتباط النادي الجداوي بنهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويخوض أصحاب الضيافة المواجهة أمام الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة عند الساعة (8:50) مساءً.

يبحث الاتحاد عن تحقيق الفوز لاستعادة توازنه وتصحيح المسار لتجاوز كبوة الافتتاح حينما سقط بفخ الهزيمة أمام الفيحاء إذ إن الخسارة الجديدة إذا حلت ستلقي بظلالها على الفريق وربما لها انعكاسات سلبية على المواجهة القادمة التي ستجمعه بنادي الرجاء المغربي ،السبت المقبل، على ملعب مولاي عبدالله في العاصمة المغربية الرباط في نهائي كأس العرب للأندية الأبطال.

ويُدرك المدرب البرازيلي فابيو كاريلي أن مباراة الغد ستكون البروفة النهائية قبل المغادرة إلى الرباط لملاقاة الرجاء البيضاوي ، لذا سيعمل على تجهيز وإعداد الفريق ذهنيًا وفنيًا للظهور بشكل جيد في مباراة ستكون تحت أنظار جماهيره المتعطشة لمشاهدة لاعبيها بعد أن اشترت إلى الآن أكثر من نصف التذاكر وذلك قبل 24 ساعة على انطلاق اللقاء.

في المقابل يسعى الضيوف إلى مواصلة انطلاقتهم المميزة عقب فوزهم في الجولة الأولى على الفتح بهدف نظيف للعودة إلى الديار بنتيجة إيجابية تسعد جماهيرهم وتمنح الفريق دفعة معنوية كبيرة قبل ملاقاة الحزم الأربعاء بعد القادم في الجولة الثالثة.

