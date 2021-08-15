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محمد بن مسعود - الدمام - استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بتعرضه للخسارة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما, اليوم الأحد, ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
ويدين الفريق اللندني بالفضل في الفوز لنجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ55 بتسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.
بهذه الخسارة، بدأ السيتي حملة الدفاع عن لقبه بصورة باهتة، فيما حصد توتنهام 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره.
مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام .. في مستهل حملة الدفاع عن لقبهصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-15
استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بتعرضه للخسارة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما, اليوم الأحد, ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
ويدين الفريق اللندني بالفضل في الفوز لنجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ55 بتسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.
بهذه الخسارة، بدأ السيتي حملة الدفاع عن لقبه بصورة باهتة، فيما حصد توتنهام 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره.
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
09:46 PM
استهل فريق مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بتعرضه للخسارة أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما, اليوم الأحد, ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".
ويدين الفريق اللندني بالفضل في الفوز لنجمه الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ55 بتسديدة متقنة بيسراه من خارج منطقة الجزاء.
بهذه الخسارة، بدأ السيتي حملة الدفاع عن لقبه بصورة باهتة، فيما حصد توتنهام 3 نقاط ثمينة في بداية مشواره.
، مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام .. في مستهل حملة الدفاع عن لقبه ،
المصدر : الخليج 365
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