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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الأحد)، أن باريس قررت نقل سفارتها في أفغانستان إلى منطقة قرب مطار كابل، وإرسال قوات عسكرية للإمارات لإجلاء الفرنسيين عن أفغانستان.
وذكر أن السفارة ستظل جاهزة لإجلاء جميع المواطنين الفرنسيين الذين ربما ما زالوا داخل أفغانستان، وفقاً لـ"فرانس 24".
وقال "لو دريان": "بأمر من رئيس الجمهورية ستنشر وزارة القوات المسلحة خلال الساعات المقبلة تعزيزات عسكرية وقوات جوية في دولة الإمارات حتى يتسنى البدء في عمليات الإجلاء الأولى إلى أبو ظبي".
15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443 09:42 PM
قررت نقل سفارتها إلى منطقة قرب مطار كابولفرنسا ترسل قوات عسكرية للإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الأحد)، أن باريس قررت نقل سفارتها في أفغانستان إلى منطقة قرب مطار كابل، وإرسال قوات عسكرية للإمارات لإجلاء الفرنسيين عن أفغانستان.
وذكر أن السفارة ستظل جاهزة لإجلاء جميع المواطنين الفرنسيين الذين ربما ما زالوا داخل أفغانستان، وفقاً لـ"فرانس 24".
وقال "لو دريان": "بأمر من رئيس الجمهورية ستنشر وزارة القوات المسلحة خلال الساعات المقبلة تعزيزات عسكرية وقوات جوية في دولة الإمارات حتى يتسنى البدء في عمليات الإجلاء الأولى إلى أبو ظبي".
، فرنسا ترسل قوات عسكرية للإمارات لإجلاء رعاياها من أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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